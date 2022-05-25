В Государственную Думу РФ группа депутатов внесла законопроект, который запрещает физическим лицам вывозить с Камчатки самолетами больше 10 кг красной икры.

Как пишут российские СМИ, законопроект об эксперименте с воздушными перевозкам икры на Камчатке внесли депутаты во главе с Алексеем Гордеевым из "Единой России".

Инициатива разработана для проведения на территории Камчатского края эксперимента по внедрению дополнительных механизмов регулирования внутренних воздушных перевозок икры лососевых видов рыб (красной икры) непромышленного изготовления и оценки его эффективности.

Под икрой лососевых видов рыб непромышленного изготовления в документе понимается икра лососевых видов рыб без заводской упаковки, содержащей маркировку единым знаком обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и указание наименования и места нахождения изготовителя или фамилии, имени, отчества и места нахождения индивидуального предпринимателя-изготовителя, наименования и места нахождения уполномоченного изготовителем лица, наименования и места нахождения импортера.

Эксперимент может завершиться 1 августа 2025 года. До этой даты предлагается ввести запрет на перемещение всеми физическими лицами с территории Камчатского края воздушным транспортом в багаже, а также в ручной клади икры лососевых видов рыб непромышленного изготовления свыше 10 килограммов на одно физическое лицо.

Падение уловов лососей в субъектах Дальневосточного федерального округа, за исключением Камчатки, оказывает существенное влияние на вопросы ценообразования, отметили авторы инициативы.

Два года назад "Страна" сообщала о рекордном росте цен в Украине на красную икру. Тогда деликатес подорожал на 20%.

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