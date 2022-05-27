Конгрессмены из Массачусетса (США) официально помиловали последнюю из "ведьм", которых осудили во время салемского процесса - охоты на ведьм в 17 веке. Об этом сообщает издание AP.

Речь идет об Элизабет Джонсон - младшей, чье имя было реабилитировано спустя аж 329 лет после вынесения смертного приговора. Несмотря на то, что женщине удалось избежать высшей меры наказания, официального помилования при жизни она так и не дождалась.

Ее доброе имя удалось восстановить благодаря американским школьникам, запустившим кампанию по помилованию "ведьмы". Инициативная группа обнаружила, что не все из несправедливо обвиненных в колдовстве были помилованы - и настояла, чтобы эта ошибка была исправлена. Спустя некоторое время сенат штата одобрил поправки в закон, отменявший приговоры ведьмам и колдунам из Салема, поставив точку в одном из самых громких судебных дел в США 300-летней давности.

Охота на салемских ведьм - это судебный процесс, который проходил в Салеме (США, тогда - Новая Англия). Процесс длился полгода - с февраля 1692 по май 1693 года. По обвинению в колдовстве 14 женщин и 5 мужчин были повешены, один мужчина был раздавлен камнями, и от 175 до 200 человек заключено в тюрьму (не менее пяти из них умерли).

Причина - жалоба местных детей на то, что их якобы околдовали ведьмы. Две девочки кричали, издавали странные звуки, прятались под мебелью, а их тела принимали необычные позы. Также дети жаловались на то, что ощущают, будто кто-то постоянно колет их булавкой и ножом, а также закрывали уши при чтении проповедей. Пуританское общество, которое проживало в те времена в Салеме, было религиозно-фанатичным, поэтому взрослые поверили детям и осудили большое количество предполагаемых "ведьм".

Ранее "Страна" рассказывала, как в украинских судах рассматривают дела, связанные с "потусторонними" силами.

Также мы писали, что в начале войны женщина из Конотопа убеждала российского солдата уезжать с Украины со словами, что в городе каждая вторая - ведьма и он станет импотентом, если останется в городе.