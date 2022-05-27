Попытки США ликвидировать острый дефицит молочных смесей для детей натолкнулись на труднопреодолимое препятствие в виде перебоев с поставками одного из ключевых ингредиентов – подсолнечного масла из Украины.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Известно, что мэр Нью-Йорка Эрик Адамс подписал указ о введении в городе чрезвычайного положения из-за нехватки детских смесей после закрытия компании Abbott Nutrition.

"Этот приказ наделит департамент по защите потребителей и работников полномочиями предотвращать завышение цен на смеси в соответствии с пунктом 5-42 раздела 6 Правил города Нью-Йорка", - говорится в заявлении на сайте города.

Дефицит, который оценивается в 40-50% от потребностей американского рынка, возник после того, как регулирующие органы закрыли производственную линию компании Abbott, заподозрив там заражение болезнетворными бактериями.

В Белом доме заявили, что возобновить производство Abbott планирует примерно через месяц.

Напомним, из-за войны в Украине в магазинах Британии пропадает подсолнечное масло.

Ранее мы писали, что The Economist призывает НАТО деблокировать украинские порты, иначе миру грозит продовольственная катастрофа.

Также "Страна" сообщала, что из-за войны цены в мире на крупы и растительные масла достигли беспрецедентного уровня.