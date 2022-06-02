Российский актер Евгений Миронов побывал 1 июня в оккупированном Донбассе. В поселке Мангуш под Мариуполем труппа руководимого им Государственного театра наций показала спектакль "Осторожно, эльфы!", приуроченный ко Дню защиты детей.

Миронов признался, что день поездки стал одним из самых тяжелых в его жизни, потому что он "увидел людей, которые все это пережили".

Как соучредитель фонда помощи детям с ограниченными физическими возможностями актер предложил местным врачам помощь в лечении маленьких пациентов.

"Был обстрел города, пострадали и дети. Вот мы с ними общались. Очень многие вопросы у мня отпали, когда я увидел все своими глазами, очень многие вопросы отпали. Мы должны сделать все, чтобы дети не видели то, что уже увидели, чтобы забыли, чтобы детство было безоблачное и мирное", – сказал Миронов.

Миронов приезжал на Донбасс вместе с функционерами "Единой России".

Ранее актер попал на сайт "Миротворец" за посещение лагеря "Артек" в Крыму.

Война в Украине продолжается уже 99-й день. "Страна" следит за происходящим 2 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 98-го дня войны. Противник захватил 70-80% территории Северодонецка. Продолжались бои за трассу Лисичанск-Бахмут. В Херсонской ОВА сообщили, что в регионе освобождены более 20 населенных пунктов со стороны Днепропетровской области, а контрнаступление ВСУ продолжается. Президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете помощи Украине, куда вошли РСЗО HIMARS.

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