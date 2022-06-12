Состояние 46-летнего гольфиста Тайгера Вудса превысило миллиард долларов, что сделало его третим в истории спортсменом-миллиардером.

Об этом пишет Forbes.

Что интересно, игрой в гольф Вудс "добыл" только меньше 10% своего капитала, а остальные 90% заработал вне поля, в основном благодаря рекламным контрактам с более чем дюжиной брендов, включая Gatorade, Monster Energy, TaylorMade, Rolex и Nike.

У Вудса есть и свой бизнес: он управляет компанией по обустройству полей для гольфа TGR Design, фирмой по организации мероприятий TGR Live и рестораном The Woods. А еще Вудс основал TGR Ventures, владеющей долей стартапа Full Swing, который разрабатывает устройства для обучения гольфу.

И это далеко не все активы спортсмена. Например, он вложился в международную компанию в сфере гостеприимства NEXUS Luxury Collection, среди инвесторов которой числятся Джастин Тимберлейк, гольфист Эрни Элс и Tavistock Group британского миллиардера Джо Льюиса.

Десять лет подряд, с 2003 по 2012 год, Вудс возглавлял список самых высокооплачиваемых спортсменов по версии Forbes. В 2021 году гольфист почти не участвовал в соревнованиях, поскольку восстанавливался после автомобильной аварии. В 2022 году он занял в рейтинге Forbes 14-е место.

До Вудса более 1 млрд долларов заработали американские баскетболисты Леброн Джеймс и Майкл Джордан.

Ранее мы рассказывали, что в феврале прошлого года Вудс попал в ДТП. В результате автокатастрофы спортсмен получил сложные переломы обеих ног.

Также "Страна" сообщала, что звездный форвард французского "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе останется в клубе до 2025 года. Французский клуб предложил Мбаппе зарплату в 100 млн евро в год и подписной бонус в 300 млн евро, чтобы сохранить футболиста в своих рядах.