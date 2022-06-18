Набирает обороты скандал вокруг парламентских выборов в Ливане, которые прошли в середине мая и на которых выдвигался, но не прошел украинско-французский бизнесмен Омар Арфуш.

Местная комиссия по выборам признала недействительными результаты выборов в Триполи - городе, где баллотировался Арфуш.

Причина - фальсификация голосования, вбросы бюллетеней и махинации при подсчете голосов. Как пишет ливанская пресса, власть и мафия сделали все, чтобы Арфуш не победил.

Дело передали на рассмотрение конституционного суда Ливана, который может назначить пересчет голосовая или перевыборы на осень.

"Выборы были сфальсифицированы. В Триполи 3-4 дня не давали результатов голосования, в то время как по остальной стране итоги подвели. В целом мой поход на выборы во главе партии "Третья республика" можно назвать не очень удачным экспериментом. В Ливане сильна мафия, связанная с правительством. Большинство народа не голосует, а те 15-20% избирателей, которые идут на выборы, берут деньги за свой голос. В итоге, чтобы пройти, нужно не менее 6 млн долларов - только за оплату голосования, и это без расходов на предвыборную кампанию", - поделился со "Страной" Арфуш.

Выборы в Триполи, по его словам, прошли с запугиваниями и стрельбой.

Как пишут западные СМИ, парламентские выборы в Ливане, который несколько лет переживает социально-экономическую катастрофу, не стали неожиданностью, и в целом не изменили ситуацию в стране.

Политические партии, занимающие проиранские и просирийские позиции, потеряли парламентское большинство. Речь идёт о шиитских движениях "Хезболла» и "Амаль", а также о христианском "Свободном патриотическом движении" (СПД) президента Мишеля Ауна. После выборов 2018 года все три партии подписали коалиционное соглашение и сформировали правительство, интегрировав туда представителей оппозиционных сил.

За последние годы ливанцы катастрофически обнищали, многие выехали за рубеж. Диаспора вдвое или втрое превышает число ливанцев внутри государства. Ливанская финансовая система рухнула под тяжестью огромного госдолга. В марте 2020 года Ливан не смог выплатить платеж по евробондам в 1,2 млрд долларов и объявил дефолт. Экономисты и даже генсек ООН сравнивали ливанскую модель с государственной финансовой пирамидой. Схема устойчива лишь до тех пор, пока не заканчиваются свежие кредиты.

"После двух мировых кризисов, а также на фоне усиления "Хезболлы" традиционные спонсоры Ливана - страны Персидского залива - сократили поддержку. Приток иностранной валюты иссяк, курс обвалился, и банки ввели жесткие ограничения на снятие наличных в долларах. С тех пор все только ухудшилось. Реальные доходы упали почти на 90%, больше половины населения живет за чертой бедности, молодежь или уже уехала, или мечтает это сделать. В магазинах не хватает продуктов, в аптеках - лекарств, на заправках нет бензина. В обменных пунктах нет валюты, улицы по ночам не освещаются, а свет дома есть всего по несколько часов в день", - пишет BBC.