Количество верующих в Бога американских граждан упало до рекордного значения впервые за 78 лет.

Об этом свидетельствуют данные опроса социологической службы Gallup.

В 2022 году всего 81% жителей США ответили утвердительно на вопрос, верят ли они в Бога. Отмечается, что это является исторически рекордным показателем для населения США, которое традиционно ассоциируется с высоким уровнем религиозности. Более того, сильное увеличение относительного количества неверующих американцев стало заметно только в последнее десятилетие.

При этом, среди американцев в возрасте до 29 лет о вере в Бога заявили 68% респондентов, а среди людей, придерживающихся либеральных политических взглядов - 62%.

По данным опроса, только 42% людей среди всех опрошенных уверены в том, что Бог активно вмешивается в жизнь людей и отвечает на их молитвы.

Ранее мы писали, что посольство США в Киеве в прошлом году поздравило Украину со второй годовщиной получения Томоса. В сообщении по этому случаю американское представительство заявило о поддержке возможности для украинцев исповедовать религию без внешнего вмешательства.

Также "Страна" сообщала, что в 2020 году американцы из посольства США окунулись в Днепр на Крещение.