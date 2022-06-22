Жительница Ставропольского края России заразилась сибирской язвой. Источником инфекции стало мясо теленка. Сейчас за женщиной присматривают врачи, она в удовлетворительном состоянии.

Тех, кто контактировал с больной, изолировать не будут, потому что сибирская язва не передается от человека к человеку.

Как заявили в НИИ Роспотребнадзора, несмотря на случай заражения, оснований для распространения сибирской язвы в России нет.

Как писала "Страна", случаи заражения сибирской язвой регистрировали несколько лет назад под Одессой.

В МОЗ тогда провели эпидрасследование в Одесской области и отчитались о его результатах.

В 2018 году Госпродпотребслужба рекомендовала киевлянам покупать продукты в супермаркетах, чтобы не заразиться сибирской язвой.

Тем временем война в Украине продолжается уже 119-й день. Мы следим за происходящим 22 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 118-го дня войны. Противник захватил Тошковку в Луганской области. Украинские военные в Горском и Золотом к югу от Лисичанска - под угрозой окружения. В Харькове продолжились обстрелы, в результате погибли минимум пять человек и 11 получили ранения. Оперативное командование "Юг" сообщило о продвижении украинских войск в Херсонской области. В Кремле заявили, что кризис, вызванный вторжением РФ в Украину, затянется надолго.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.