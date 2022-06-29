Российский актер Федор Добронравов, который сыграл одну из главных ролей в сериале "Сваты" от "Квартала-95", поддержал воевавших в Украине российских военных. Добронравов навестил их в военном госпитале в Самаре.

Как сообщают местные СМИ, актер высказал военным слова поддержки, пожелал им выздоровления и рассказал о съемках "Сватов" и своей службе в ВДВ.

Ранее Добронравов уже попадал в скандал - из-за своего высказывания в поддержку аннексии Крыма в 2014 году. Из-за этого с 2017 года ему был запрещен въезд в Украину, а Госкино отменяло прокатные удостоверения на все сезоны "Сватов".

Тогда это вызвало возмущение на тот момент руководителя "Квартала 95" Владимира Зеленского.

"Связь между товарищем Добронравовым и тысячами людей, которые работают над этим проектом последние 15 лет, отсутствует. Этот сериал любят и смотрят миллионы... Если вы Служба безопасности Украины, займитесь безопасностью Украины, чтобы на улице можно было свободно пройти и детям было не страшно. А от "Сватов" пока ни один человек не повесился", - заявлял он.

В 2019 году ОАСК признал противоправным запрет на въезд в Украину российского актера Федора Добронравова и аннулировал запрет на ретрансляцию "Сватов".

В апреле 2020 года президент РФ Владимир Путин наградил Добронравова Орденом дружбы народов.

Тем временем война в Украине продолжается уже 126-й день. Мы следим за главными новостями 29 июня в обновляемом материале.

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