В четверг, в Украине, в большинстве регионов немного спадет вчерашняя жара, кроме западных областей, где сегодня будет даже жарче. Местами синоптики обещают грозы, которые могут сопровождаться градом и шквалами.

Об этом говорит прогноз погоды Укргидрометцентра.

30 июня в Украине, кроме западных и большинства восточных областей, грозы. В центральных и южных областях в отдельных районах град и шквал до 15-20 м/.

Жарче всего сегодня в западных областях - Волынской, Львовской, Черновецкой, Ровенской, Ивано-Франковской, Хмельницкой области. Там воздух раскалится до +35 днем. На Закарпатье - до +36.

На юге - Одесская, Николаевская, Херсонская области - до +30...+32.

В остальных регионах термометры покажут +27...+29 на максимуме.

В Киеве сегодня возможна гроза. Дневная температура до +27...+29.

Погода в Украине 30 июня 2022. Прогноз Укргидрометцентра

По данным синоптика Натальи Диденко, 30 июня сильная жара будет наблюдаться в западных областях Украины, ожидается максимально +30...+35.

В восточных областях воздух будет свежее, в течение дня +23...+27.

В большинстве областей Украины в четверг жара ослабнет, ожидается до +25...+30.

"Из-за значительных температурных контрастов, от +35 до +25, и из-за атмосферных фронтов в большинстве областей Украины местами ожидаются - ливни, грозы. При грозах возможны локально град, шквалы и даже мелкомасштабные смерчи" - пишет синоптик.

В Киеве 30 июня ожидается температура в течение дня будет колебаться около +28...+29. Дождь с грозой возможен, однако сильных ливней не предполагается.

Напомним, что на днях в Киеве заметили мощные молнии внутри одного облака.