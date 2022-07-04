В Кривом Роге решили начать "мягкую" украинизацию. Об этом сообщил глава военной администрации Александр Вилкул.

Он признал, что население Кривого Рога в массе своей говорит по-русски, но сейчас "язык - это тоже оружие" и нужно учитывать не только военный, но и культурный фронт.

При этом Вилкул пообещал, что не будет "рубить с плеча" и сделают "мягкий процесс перехода на украинский язык".

С 1 июля в Кривом Роге открылись клубы "общаемся по-украински", и онлайн-курсы "говорим по-украински правильно". Всего в городе 23 таких клуба, которые собираются дважды в неделю.

Также Вилкул заверил, что "большинство совещаний" уже проводят на украинском языке, хотя ежедневные вечерние брифинги он продолжает делать на русском языке.

Напомним, что ранее мы писали, что в Кривом Роге собрались убрать "российские" названия. На карте города могут появиться улицы Джо Байдена (вместо улицы Пушкина), Бориса Джонсона (вместо улицы летчика Водопьянова) и покойного сенатора Маккейна (вместо Армавирской).

Также мы писали о том, как идут переименования улиц в Украине в рамках дерусификации.