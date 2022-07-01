В Киеве вслед за Ивано-Франковском и Хмельницким планируют ввести мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта, сообщает Киевский городской совет.

Речь идет российских книгах, художественных альбомах, аудиовизуальных произведениях, аудиопродукции, произведениях и документах на новейших носителях информации, спектаклях, концертах, культурно-образовательных услугах. Такое предложение внесла в городской совет депутатка Алина Михайлова.

"Проект решения разработан в связи с острой потребностью оградить украинское информационное пространство от гибридных влияний государства-агрессора, пытающегося уничтожить украинскую идентичность, национальную культуру, традиции, обычаи и историю", - поясняют в горсовете.

Скриншот: Facebook/Київська міська рада

Ранее мы рассказывали, что в Тернополе запретили публично петь песни на русском языке. В городе выступает много уличных музыкантов, в том числе приехавших из других регионов, и местные власти решили создать для них список правил.

Кроме того, "Страна" писала о языковых конфликтах на западе Украины между местными жителями и людьми, эвакуировавшимися из юго-восточной части страны.