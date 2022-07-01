В Киеве хотят вести мораторий на русскоязычную культуру
В Киеве вслед за Ивано-Франковском и Хмельницким планируют ввести мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта, сообщает Киевский городской совет.
Речь идет российских книгах, художественных альбомах, аудиовизуальных произведениях, аудиопродукции, произведениях и документах на новейших носителях информации, спектаклях, концертах, культурно-образовательных услугах. Такое предложение внесла в городской совет депутатка Алина Михайлова.
"Проект решения разработан в связи с острой потребностью оградить украинское информационное пространство от гибридных влияний государства-агрессора, пытающегося уничтожить украинскую идентичность, национальную культуру, традиции, обычаи и историю", - поясняют в горсовете.
Скриншот: Facebook/Київська міська рада
Ранее мы рассказывали, что в Тернополе запретили публично петь песни на русском языке. В городе выступает много уличных музыкантов, в том числе приехавших из других регионов, и местные власти решили создать для них список правил.
Кроме того, "Страна" писала о языковых конфликтах на западе Украины между местными жителями и людьми, эвакуировавшимися из юго-восточной части страны.