Парижская Эйфелева башня, которую только год назад открыли для посетителей после карантина, ржавеет и нуждается в капитальном ремонте, сообщает The Guardian.

Издание отмечает, что к Олимпийским играм в Париже в 2024 году проводится косметический ремонт, стоимость которого составляет 60 млн евро, в то время как эксперты отметили, что башню нужно полностью разобрать, отремонтировать и перекрасить, а закрашивание старой краской усугубляет коррозию.

"Если бы Гюстав Эйфель посетил это место, у него случился бы сердечный приступ", - приводит The Guardian слова одного из управляющих Эйфелевой башни.

Напомним, что разговоры о реконструкции башни идут уже не в первый год. В рамках проекта реконструкции Эйфелевой башни, который длится с 2017 года, главную достопримечательность Парижа собираются перекрасить. Архитекторы пока еще раздумывают над тем, в какой цвет ее выкрасить, однако Министерство культуры Франции рассматривает вариант сделать ее красной.

Также мы рассказывали, что во Франции канатоходец прошел в небе 670 метров между Эйфелевой башней и Национальным театром танцев.