Объединенный школьный округ Сан-Франциско потратил более 525 тысяч долларов для того, чтоб отстоять свое решение закрыть фреску на стене с изображением первого президента США Джорджа Вашингтона.

Школьный совет считает, что фреска "оскорбительна и унизительна для коренных американцев и афроамериканцев".

При этом деньги на иски взяли из средств, предназначенных для улучшения школьных помещений.

Юрист Объединенного школьного округа Даниэль Хоук заявила, что средства школы использовались в законных целях, утверждая, что фреска несет риски для здоровья и безопасности, потому что она "является частью школьного здания, которое причиняло психологическую травму ученикам".

Известно, что Джордж Вашингтон был рабовладельцем, что не нравится части современного американского общества.

Ранее мы писали, что из мэрии Нью-Йорка убрали статую президента Джефферсона, которая стояла там почти 200 лет. Этого добилась группа депутатов, заявившая, что Джефферсон был рабовладельцем и расистом.

Также мы писали, что клуб Национальной футбольной лиги США "Вашингтон редскинз" (Вашингтонские краснокожие) на волне борьбы с расизмом поменял название. Он стал называться "Вашингтон коммандерс" (Вашингтонские командиры).