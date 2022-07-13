В среду, 13 июля, в Украине можно будет наблюдать суперлуние - там, где это позволит сделать погода.

Суперлуние - это явление, при котором полнолуние припадает на момент наименьшего расстояния между Землей и Луной, отчего Луна кажется особенно большой.

Для наглядности - на фото разница между "обычной" Луной и "Суперлуной".

Луна (слева) и Суперлуна (справа)

Ожидается, что сегодня Луна появится над горизонтом в 21:00, а к полночи достигнет максимальной высоты над южным горизонтом.

Суперлуние можно будет наблюдать в 21:38 по Киеву.

Астрологи приписывают Суперлунию особые свойства и говорят, что это время, когда тайное может стать явным и время, когда в жизни особенно ясно проявится то, что в ней уже есть.

Напомним, что вчера инфракрасный супертелескоп "Джеймс Уэбб" передал на Землю самое четкое изображение вселенной. Его строили при участии 17 стран почти 25 лет и на это ушло около 10 млрд долларов.

Также мы писали, что NASA потеряло связь с летящим к Луне спутником Capstone. Он должен совершить полет на лунную орбиту, проложив маршрут для будущих пилотируемых полетов на Луну в рамках программы "Артемис".