За крупнейшую в истории управления кражу секретных материалов осужден бывший инженер-программист ЦРУ Джошуа Шульте.

Об этом сообщил 13 июля WikiLeaks в Twitter.

Из сообщения следует, что Шульте осужден за сотрудничество с сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов сайтом WikiLeaks.

"Предполагаемый источник WikiLeaks Джошуа Шульте признан виновным по всем пунктам обвинения", — говорится в сообщении WikiLeaks.

В июне Шульте предъявили обвинения в незаконной передаче секретных данных сайту Wikileaks в 2017 году.

Всего Шульте были предъявлены обвинения по 13 эпизодам. До этого его также обвинили в получении, хранении и транспортировке детской порнографии и незаконных сексуальных действиях с его бывшей одноклассницей, когда та находилась без сознания.

Согласно данным, который Шульте указал в своем профиле на Linkedin, он работал на ЦРУ в 2010-2016 годах и занимался разработкой ПО для поддержки "тайных операций". До этого он несколько месяцев работал в Агентстве национальной безопасности (АНБ) США.

При обыске у него дома нашли документы, имеющие отношение к деятельности АНБ и ЦРУ. Тогда же у него нашли детскую порнографию.

Шульте задержали в августе 2017 года, но в сентябре отпустили под подписку о невыезде.

Массив информации, которую Шульте предположительно передал Wikileaks, получил название Vault 7 ("Хранилище 7"). Речь идет о нескольких тысячах документов, касающихся деятельности ЦРУ в сферах электронной слежки и кибершпионажа, которые Wikileaks начали публиковать в марте 2017 года.

Wikileaks публиковала информацию частями, всего таких частей было 24. Последняя из них было опубликована в сентябре 2017 года.

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