Американский журнал People восхитился "уникальным чувством стиля" голливудского актера Брэда Питта, появившегося на красной ковровой дорожке в Берлине в юбке.

На премьеру фильма "Быстрее пули", в котором разведенный с Анджелиной Джоли актер сыграл одну из главных ролей вместе с Джоуи Кинг, Аароном Тейлор-Джонсоном и Зази Битц, он пришел в рубашке пыльно-розового цвета, коричневой юбке до колен и жакете ей в тон.

Брэд Питт "демонстрирует свое уникальное чувство стиля". Надев юбку он "сделал модное заявление", пишет журнал.

К обсуждению образа подключились и соцсети.

"Радостный Брэд Питт пришел на премьеру нового фильма в озорной юбчонке. К выходу готовился - даже ноги побрил. Теперь как-то жаль, что актер не ходит на Met Gala. Потенциал для диких образов чувствуется", - написал Телеграм-канал "Только никому".

"Почему всех так возбудил Брэд Питт в юбке? Он же в фильме "Троя" только это и носил, хотя в фильме ноги дублера, только об этом никому. На лето удобно, все обдувает", - прокомментировали наряд в другом сообществе.

Некоторые пользователи сети вспомнили, что увидеть Питта в образах, разбивающих стереотипы о маскулинности, можно было и в знаменитой фотосессии для Rolling Stone в 1999 году. Для нее актер позировал в коктейльных мини-платьях. Тогда съемка была приурочена к выходу фильма "Бойцовский клуб".

Брэд Питт в Rolling Stone в 1999 году

Ранее "Страна" сообщала, что в канадской армии с сентября мужчинам можно будет ходить с маникюром, серьгами-тоннелями и в юбках.

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