США теряют влияние в ООН из-за своей задолженности перед этой организацией.

Об этом заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, выступая на заседании комитета по международным отношениям Сената.

По ее словам, долг перед ООН мешает оказывать влияние на происходящие там процессы.

Постпред США отметила, что она вынуждена ежедневно выслушивать напоминания о задолженности. Томас-Гринфилд призналась, что приходится соперничать с Китаем за каждую нишу, которую КНР пытается заполнить в отсутствии там США.

Постпред также заявила, что не стыдно иметь большой долг, но эту проблему необходимо решить, чтобы иметь возможность воздействия на деятельность ООН.

Ранее Линда Томас-Гринфилд констатировала, что Россию сейчас невозможно лишить статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН, к чему призывали в Офисе президента Украины.

В прошлом году "Страна" рассказывала, что тогда Украина первой из 193 всех государств - членов Организации Объединенных Наций в полном объеме оплатила свой уставный взнос. Он составил более полутора миллионов долларов.