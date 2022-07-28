В Великобритании правозащитники подали жалобу на "оруэлловское и незаконное" использование камер распознавания лиц в сети супермаркетов.

Об этом пишет Morning Star.

Согласно жалобе, поданной в Управление комиссара по информации, система наблюдения "использует новые технологии и высокоинвазивную обработку персональных данных, создавая биометрический профиль каждого посетителя магазина, в которых установлены его камеры".

Правозащитники говорят, что независимая продуктовая сеть установила технологию наблюдения в 35 магазинах в Портсмуте, Борнмуте, Бристоле, Брайтоне и Хоуве, Чичестере, Саутгемптоне и Лондоне.

Покупатели не были проинформированы о том, что их биометрические данные хранятся два года, а сами они могут вноситься сотрудниками в "черные списки".

В компании считают использование данных оправданным и заявляют, что предупреждения о видеофиксации есть на специальных вывесках.

Ранее исследование показало, что Facebook и Instagram следят за действиями детей, которым нет 18 лет.

Также в Apple предупреждали правозащитников по всему миру о слежке за ними через смартфоны.