В США продали на аукционе неизвестному покупателю хорошо сохранившийся скелет горгозавра за сумму более чем 6 млн долларов.

Об этом сообщает BBC News.

Окаменелость горгозавра – дальнего родственника известного и смертоносного тираннозавра рекса, была выставлена на аукцион Sotheby's в Нью-Йорке. Окаменелость была обнаружена в американском штате Монтана и состоит из 79 костных элементов, имеет высоту 3 метра и длину 6,7 метров.

Анонимный покупатель получит уникальную возможность присвоить прозвище вымершему хищнику. Это единственный экземпляр в своем роде, который был выставлен на продажу в частную собственность.

Известно, что во всем мире существует всего 20 подобных окаменелостей.

Это вторая в истории продажа скелета динозавра, выставленного на аукцион Sotheby's. Первый, тираннозавр по кличке Сью, был продан Чикагскому музею естественной истории в 1997 году за 8,3 млн долларов.

Горгозавр жил на Земле около 77 млн лет назад, и как тираннозавр, имел большую голову, рот, полный изогнутых зазубренных зубов, и маленькие двупалые передние конечности. Несмотря на то, что он был меньше своего двоюродного брата динозавра, горгозавр был быстрее, свирепее и обладал более сильным укусом для "разрезания толстой кожи и глубокого проникновения в плоть своей жертвы".

Другие предметы естественной истории, выставленные на аукцион, включали полный коренной зуб тираннозавра, который был продан чуть более чем за 100 тысяч долларов, череп трицератопса – 661,5 тысяч долларов и череп саблезубого тигра.

Ранее мы писали, что в яйце динозавра из китайского хранилища учёные случайно нашли окаменелый эмбрион.

Также "Страна" сообщала, что в Египте нашли еще один вид древних титанозавров.