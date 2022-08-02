В Украине растет заболеваемость лептоспирозом. За полгода в Украине зарегистрировали 32 случая, в том числе 13 - в июне.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины в Facebook.

Заболеть лептоспирозом можно во время купания в зараженных водоемах, рыбалке, сенокосе на увлажненных территориях, при уходе за больными и инфицированными животными и т.д. Бактерия, которая приводит к лептоспирозу у людей, попадает в воду с мочой инфицированных животных, чаще всего - грызунов, также это может быть скот, собаки, дикие животные. От человека к человеку заболевание не передается.

В тело человека бактерия лептоспироза попадает из-за трещин, порезов или ран на коже или слизистые оболочки (глаза, нос, рот).

Лептоспироз бывает сложно диагностировать, ведь симптомы сродни проявлениям других заболеваний - например, могут напоминать грипп или COVID-19. К тому же иногда недуг может иметь бессимптомное течение.

Среди симптомов лептоспироза:

высокая температура

головная боль

озноб

боли в мышцах

рвота и диарея

желтуха

покраснение глаз

сыпь

Человек может заболеть в период от 2 дней до 4 недель после заражения. Болезнь обычно начинается резко с лихорадки и других симптомов. Лептоспироз может перетекать из первой фазы с вышеупомянутыми симптомами ко второй – более тяжелой – которая может привести к поражению почек, печени или менингита. В случае несвоевременного обращения за медицинской помощью недуг может привести к смерти.

Чтобы избежать лептоспироза важно избегать потенциально зараженных водоемов и рыбалки в них; вакцинировать домашних и сельскохозяйственных животных против лептоспироза; избегать контактов с больными и инфицированными животными; уничтожать грызунов в личных помещениях.

Украинские врачи настоятельно советуют при подозрении на лептоспироз начать лечение как можно быстрее, ведь заболевание быстро прогрессирует. Несвоевременное обращение к врачу может стоить жизни.

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