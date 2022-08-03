В американском городе Спрингвилл (штат Юта) 26-летний мужчина попытался убить паука, подпалив его зажигалкой, однако в результате сжег 16 гектаров леса.

Об этом пишет издание KSL.

Сообщения о пожаре к северу от города на склоне горы поступили в понедельник около 17:00. На место происшествия выехали пожарные и полицейские. Там они встретили молодого мужчину, который признался, что это он поджег растительность.

Экипаж полиции сопроводили его вниз со склона горы, чтобы допросить. Мужчина представился Кори Алланом Мартином и объяснил, что на горе увидел паука и попытался сжечь его зажигалкой. При этом загорелись окружающие кусты, а затем огонь начал очень быстро распространяться вокруг.

При Мартине нашли марихуану и принадлежности для ее употребления. В итоге его арестовали за поджог и хранение запрещенных веществ.

Между тем к тушению пожара были привлечены две бригады спасателей. Обуздать огонь удалось только ко вторнику.

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