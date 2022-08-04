В минобороны РФ выдвинули очередную конспирологическую версию применения биологического оружия американцами. В этот раз российские военные заявили, что бывший президент Венесуэлы Чавес был отравлен.

Об этом пишут российские СМИ.

В российском Минобороны утверждают, что Чавеса отравили препаратом, который при краткосрочном введении вызывает хронические заболевания или провоцирует развитие онкологии.

А также заявляют, что препарат якобы разработали в США, а отравила Чавеса одна из представителей его окружения Клаудия Диас, которая потом выехала в США.

"Причинно-следственную связь между смертью венесуэльского лидера и разработками в области биологического оружия подтверждают данные судебно-медицинской экспертизы и свидетельские показания проводивших лечение Чавеса кубинских врачей об атипичном протекании болезни и ее устойчивости к применению лекарственных средств", - заявляют в минобороны РФ.

Уго Чавес умер в 2013 году в возрасте 58 лет. За пару лет до этого он перенес удаление злокачественной опухоли. Он лечился от рака на Кубе

Ранее Минобороны России обвинило разработчиков вакцин Pfizer и Moderna в создании биологического оружия в Украине.

Также мы писали, что Россия частично снимает ограничения на въезд в страну, действовавшие из-за коронавируса.