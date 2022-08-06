В дагестанской столице Махачкале девушка, ехавшая на пассажирском сиденье, вывалилась из окна внедорожника на проезжую часть.

При этом, высунувшись из окна, она пыталась двигаться в ритме громко звучавшей музыки. Видео с места инцидента стало хитом соцсетей.

Высказывалось предположение, в этот момент ее снимали на видео из салона автомобиля. Выпав, девушка основательно приложилась головой об асфальт, сделав невольное сальто. Но все обошлось: она тут же вскочила на ноги и побежала за машиной.

Сегодня история была дополнена покаянным выступлением водителя машины, из которой она выпала. Видимо, это видео сделано в отделении ГИБДД. Молодой мужчина извиняется за инцидент, обещает больше так никогда не делать, призывает всех водителей внимательно следить за своими пассажирами.

Ранее мы публиковали видео, как пьяный тинейджер устроил двойное ДТП на Крещатике, пытаясь сбежать от полицейских. 17-летний водитель, пытаясь скрыться от полицейских после нарушения ПДД, дважды врезался в другие авто, после чего все равно пытался убежать, но был задержан.