Врачи диагностировали болезнь Паркинсона у известного датского режиссера и сценариста Ларса фон Триера.

Об этом сообщает западная пресса со ссылкой на продюсерскую компанию Zentropa, которую фон Триер основал совместно с другим датским кинопродюсером Петером Ольбеком Йенсеном.

Петеро Ольбек Йенсен заявил, что Ларс фон Триер "бодр духом и получает необходимое ему лечение", а также, что намерен продолжать работать.

Так, вскоре фон Триер примет участие в ограниченном числе пресс-мероприятий для промо-кампании третьего и финального сезона своего мини-сериала "Королевство" под названием "Королевство: Исход".

Сейчас фон Триеру 66 лет, он известен благодаря фильмам "Идиоты", "Догвилль", "Танцующая в темноте", "Меланхолия" и "Антихрист".

Фон Триер не единственный деятель киноиндустрии с таким диагнозом. 30 лет назад болезнь Паркинсона нашли у звезды трилогии "Назад в будущее" Майкла Джей Фокса.

А прошлой осенью от этого заболевания умер актер из сериала "Доктор Хаус" Арт Ла Флер.

Кроме того, болезнью Паркинсона страдает рок-певец Оззи Осборн. Болезнь проявилась у него в 2019 году, когда из-за падения ему пришлось прибегнуть к операции.