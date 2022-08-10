Instagram разблокировал страницу Ассоциации семей защитников "Азовстали" после того, как в Минцифры обратились к компании Meta.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Страница Ассоциации семей защитников "Азовстали" уже разблокирована в Instagram. Спасибо Meta за скорую реакцию и ждем восстановления других страниц, связанных с "Азовом" - написал министр в Telegram.

Он добавил скрин с разблокированной страницы.

Напомним, что накануне Минцифры Украины призвало компанию Meta разблокировать страницы "Азова" в Фейсбуке и Инстаграме.

До войны соцсети компании Meta регулярно блокировали страницы, связанные с политическим крылом "Азова" и "Нацкорпусом" за ультраправую пропаганду.

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