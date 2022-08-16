Во вторник, 16 августа, в Украине идет уже 174-й день войны с Россией.

Россияне не оставляют попыток наступать к северу от Харькова, под Бахмутом и Угледаром. Интенсивные бои идут в районе Авдеевки и Песок. Продолжаются сильные обстрелы Донецка.

Россияне понесли потери на земле. Под удар попал штаб ЧВК "Вагнера" в Попасной. При этом есть версия, что "вагнеровцы" могли намеренно спровоцировать обстрел по своей базе для обнаружения позиций "Хаймарсов".

Тем временем Верховная Рада поддержала продление военного положения и мобилизации на 90 дней до 21 ноября.

Подробнее об этом читайте в итогах за 15 августа.

Ниже хроника новостей за сегодня. Материал обновляется.

16 августа

09.42 В Киеве станция метро "Теремки" закрыта на вход и выход из-за задымления в подземном переходе, сообщает КГГА.

На месте работают специалисты, о возобновлении работы станции сообщат отдельно.

Киевские телеграм-каналы сообщают, что задымление могло возникнуть из-за возгорания проводки. Очевидцы жалуются на едкий запах, похожий на горящий пластик.

09.40 Харьковская прокуратура публикует фото последствий ночных обстрелов Харькова.

На фотографиях видны воронки значительных размеров, которые заполнены водой, вероятно, из-за повреждения подземных коммуникаций.

Среди поврежденных объектов - частные дома, территория нефункционирующего предприятия, здание института в Киевском районе. Предварительно, удары наносились ракетами С-300 со стороны Белгорода.

09.25 В Крыму заявили, что оцеплена пятикилометровая территория вокруг эпицентра взрывов, идет выселение людей, которые проживают рядом со складом.

09.23 В России официально подтвердили детонацию боеприпасов в Джанкое.

Минобороны России сообщает, что утром в районе Майского в Крыму "произошло возгорание на территории обвалованной площадки временного хранения боеприпасов в воинской части".

"В результате возгорания произошла детонация хранившихся боеприпасов", - говорится в сообщении.

08.52 Под Джанкоем началась эвакуация населения из-за детонации боеприпасов после взрыва в селе Майское.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местных чиновников.

08.50 Ночью обстреляли Краматорск. Пострадал частный сектор. Предварительно без жертв.

Об этом сообщил мэр города Александр Гончаренко.

08.45 Этой ночью был один из самых массированных обстрелов Харькова за последнее время, сообщил глава области Олег Синегубов.

Около 22:30 враг обстрелял Киевский район Харькова из РСЗО. Пострадали частные дома, попадание в дорожное покрытие.

Приблизительно в 2:30 Штаб обороны зафиксировал сразу 7 пусков ракет из Белгорода в направлении Харькова. Есть удары в Шевченковском, Киевском, Салтовском, Индустриальном и Холодногорском районах.

Часть ракет попала по открытым территориям и пожаров не вызвали. Фасады построек повреждены осколками и взрывной волной, частично разрушено дорожное покрытие. Предварительно – без пострадавших. Правоохранители еще работают на местах попадания и фиксируют преступления оккупантов.

По данным Центра экстренной медицинской помощи, за сутки пострадали 9 человек в Харькове, из них женщина 75 лет, к сожалению, от полученных ранений скончалась.

08.40 Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что в Крыму в Джанкойском районе горит военная часть.

"Сообщают из временно оккупированного Крыма: меткое попадание по воинской части орков в поселке Qalay (ныне Азовское) Джанкойского района. Взрывы раздаются в течение часа", - написал Чубаров.

По его словам. попали в хранилище боеприпасов и "звуки от взрывов далеко прокатываются по степи".

08.38 За минувшие сутки в результате обстрелов в Донецкой области погиб один человек, еще двое мирных жителей были ранены.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

08.33 Российский телеграм-канал Mash пишет, что в Майском на севере Крыма горит склад боеприпасов, который периодически детонирует.

Российские "власти" полуострова официальных версий пока не выдвигали.

08.25 Мэр Вадим Лях подтвердил ночные удары по Славянску.

По его словам, пострадало несколько микрорайонов. В Лесном горел карьер и пострадало общежитие педуниверситета.

08.20 С утра также идут удары по неподконтрольной территории Донецкой области.

Прилеты и пожары начались в Ясиноватой (на 1-м видео). В Донецке ударили по горводоканалу в Киевском районе. Также под огнем Куйбышевский район.

08.15 Сообщают, что это видео обстрела Славянска этой ночью.

08.05 Пожар под Джанкоем более крупным планом. Российские СМИ пишут о том, что горит трансформаторная подстанция.

07.58 Ночью в Днепропетровской области от российских ударов снова пострадали два района – Никопольский и Криворожский.

Об этом сообщил глава области Валентин Резниченко.

Криворожский район обстреляли из "Ураганов". Ранены две женщины - 20 и 84 лет. Повреждены несколько частных домов и газопровод.

Никопольский район российская армия накрыла огнем дважды в ночь. Было 40 прилетов из "Градов" и 10 из ствольной артиллерии. Предварительно люди не пострадали.

В Красногригорьевской общине повреждены 9 частных домов, гаражи, автомобили. Обстрелом задело два склада с зерном и технику местного агропредприятия. Перебит газовод и линия электропередач. Около двух тысяч человек остались без света.

07.55 "Глава Крыма" Сергей Аксенов выехал в село Майское Джанкойского района после сообщения о взрывах.

07.47 Ночью были обстреляны несколько районов Харькова Шевченковский и Киевский, Салтовский, Индустриальный и Холодногорский.

"Это пять из девяти районов Харькова. Такого радиуса удара ракетами по городу не было давно", - пишет мэр Игорь Терехов.

О пострадавших информации на данный момент нет. Видео прилетов публикуют местные телеграм-каналы.

07.40 Крымские паблики сообщают о взрыве в районе Геническа. Пишут, что-то сильно горит в селе Азовском Генического района.



07.35 Основные моменты из утренней сводки Генштаба:

1. Продолжаются бои за Ивано-Дарьевку под Северском - на нее наступают со стороны Лисичанского НПЗ.

2. Под Соледаром идет наступление на Бахмутское. С востока (от Владимировки) оно было отброшено, с юга (от Покровского) атака продолжается.

Атака на сам Соледар со стороны Стряповки, как сообщает Генштаб, тоже была отбита.

3. Противник атакует Зализное (до декоммунизации - Артемово) на северо-запад от Горловки. Это город, который открывает путь к Торецку и вплотную к нему примыкает.

4. В районе Донецка россияне наступают от Старомихайловки на поселок Невельское юго-западнее Песок, бои продолжаются.

Генштаб сообщает об атаке со стороны Сладкого на Новомихайловку (то есть с юга). Противник там имеет частичный успех.

Этот населенный пункт вчера также атаковали с востока, от Славного. Захват Новомихайловки позволил бы развить наступление на Марьинку с юга.

5. На юге противник безуспешно атаковал Новогригорьевку в Херсонской области.

07.15 За прошедшие сутки в Харьковской области войска РФ обстреливали ракетами и артиллерией Харьков, Мерефу, Чугуев, Валки.

Об этом сообщает полиции области

Повреждения получили многоквартирные дома, детские площадки, помещения предприятий, гаражи, автомобили.