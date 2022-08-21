Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил подробности вчерашнего резонансного обстрела Вознесенска, где ракета поразила пятиэтажный дом, практически снеся верхний этаж.

Число пострадавших выросло до 14. В больницах находятся трое взрослых и двое детей.

По информации оперативного командования "Юг", удар был нанесен ракетой типа "Калибр". В результате попадания в пятиэтажку повреждены конструктивные элементы с первого по пятый этаж, обрушены балконы, выбиты стекла и окна.

Также повреждено несколько одноэтажных домов поблизости.

Напомним, что Энергоатом заявляет, что ударившая по Вознесенску ракета могла быть направлена на Южноукраинскую АЭС.

После удара по Вознесенску глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что за обстрелы должны ответить последующие поколения россиян.

Тем временем война в Украине продолжается уже 179-й день. "Страна" следит за происходящим 21 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 178-го дня войны. Британская разведка сообщает, что ситуация на фронте в последние недели практически не меняется, а инициатива в ближайшие месяцы перейдет к той стороне, которая сможет создать наступательную группировку.

По поводу взрывов и атак на российские объекты на юге (Крым, Херсон, Мелитополь) - то их за последние дни действительно стало очень много. Среди очевидных успехов ВСУ - аэродром в Новофедоровке и склад боеприпасов под Джанкоем. Также были удары по причерноморским захваченным территориям вроде Кирилловки или Бердянска.

В остальных случаях российская ПВО сбивала нечто над Севастополем, Керчью, Евпаторией, а также мысом Тарханкут.

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Более подробно о том, что в захваченных областях "референдум" откладывается, угрозе Фукусимы на ЗАЭС и открытии границ для мужчин за $5000 смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".