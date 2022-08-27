Португальская "Бенфика" решила продать своего украинского форварда Романа Яремчука. Местное издание Record утверждает, что клуб надеется найти покупателя на игрока до конца текущего трансферного окна, которое закрывается 31 августа.

За 26-летнего украинца "орлы" намерены выручить 20 миллионов евро, что на 3 миллиона больше, чем "Бенфика" заплатила "Генту" год назад.

В текущем сезоне Яремчук еще ни разу не начинал матч в старте и сумел заработать один ассист в пяти играх, выходя на замены. В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов в игре с датским "Митьюлландом" украинец вышел на замену сразу после перерыва и отметился результативной передачей, а сама встреча закончилась победой его команды со счетом 3:1.

Ранее в СМИ появилась информация об интересе к украинцу со стороны испанской "Севильи" и английского "Эвертона".

Напомним, что на этой неделе "Динамо" крупно проиграло "Бенфике" в ответном матче плей-офф Лиги чемпионов. Игра на "Эштадиу ду Бенфика" в Лиссабоне завершилась в пользу пиренейцев со счетом 3:0 и теперь киевляне сыграют в Лиге Европы.

Авторами голов стали Отаменди, который забил на 27-й минуте, Рафа Силва (40) и Давид Нерес (43).