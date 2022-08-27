Стал известен календарь донецкого клуба "Шахтер" в предстоящем групповом этапе Лиги чемпионов.

Он опубликован на сайте "горняков".

В первом матче украинцы сыграют на выезде с немецким "Лейпцигом", а первый условно домашний поединок, который "Шахтер" в этом году будет проводить в Варшаве, состоится 14 сентября против шотландского "Селтика".

Текущего обладателя кубка ЛЧ мадридский "Реал" дончане примут на полях Польши 2 ноября.

Календарь матчей с участием "Шахтера":

1-й тур. 6 сентября, 22.00. "Лейпциг" (Германия) – "Шахтер"

2-й тур. 14 сентября, 19.45. "Шахтер" – "Селтик" (Шотландия)

3-й тур. 5 октября, 22:00. "Реал" (Испания) – "Шахтер"

4-й тур. 11 октября, 22:00. "Шахтер" – "Реал"

5-й тур. 25 октября, 22.00. "Селтик" – "Шахтер"

6-й тур. 2 ноября, 19.45. "Шахтер" – "Лейпциг".

Ранее "Страна" публиковала полные результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов. Интересней всего будет наблюдать за "группой смерти" С, где сойдутся "Бавария", "Барселона" и "Интер".

Также мы публиковали состав групп Лиги Европы, где "Динамо" снова сыграет с турецким "Фенербахче".

А в Лиге конференций "Днепр-1" попал в группу, где сможет побороться за выход в весеннюю часть турнира.