В Донецке жители зафиксировали прилет в район стадиона Олимпийский, который находится практически в центре города. Местные паблики уже размещают видео повреждений после обстрела.

Судя по одному из опубликованных видео, прилет пришёлся прямо на футбольное поле стадиона "Олимпийский".

Напомним, 25 августа известный санаторий "Славянский" в Донецкой области попал под обстрел.

Судя по карте боевых действий, войска РФ атакуют под Изюмом, Бахмутом и к юго-западу от Донецка.

По данным Генштаба ВСУ, войска РФ пытаются удержать позиции на юге и наступают под Бахмутом и Донецком.

Тем временем война в Украине продолжается уже 184-й день. "Страна" следит за происходящим 26 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 183-го дня войны. Серьезных изменений на фронте вчера не было. "Энергоатом" заявил, что впервые в истории произошло полное отключение Запорожской АЭС от энергосети. Financial Times сообщила, что РФ надеется захватить весь Донбасс до зимы. В Институте изучения войны рассказали, что стратегические военные цели России в Украине не изменились.

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Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает, какие изменения могут в ближайшее время произойти в украинской власти.