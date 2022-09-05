Киевские городские власти хотят создать Муниципальный банк Киева и подают заявку на участие в открытом конкурсе на приобретение неплатежеспособного банка АО "Банк Сич".

Об этом заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

"Город инвестирует в банк для создания на его базе Муниципального банка Киева – для дальнейшего превращения его в универсальный финансовый инструмент города", - заявил он.

Напомним, в начале августа НБУ объявил неплатежеспособным "Банк Сич".

Позже появились подробности такого решения. Оказывается, банк не заплатил НБУ по взятым кредитам рефинансирования и работал в убыток. Сообщалось, что Фонд гарантирования вкладов физлиц будет стараться найти для банка нового владельца (инвестора), который сможет его спасти.

Напомним, что на время действия в Украине военного положения и еще в течение трех месяцев в Украине действует 100% гарантия по вкладам населения. Это значит, что Фонд гарантирования вкладов выплатит людям всю сумму потерянных вложений. На 1 июля 2022 года, по информации НБУ, у банка "Сич" было 15,3 тысяч вкладчиков, которые вложили на счета 1,3 млрд грн.

Размер долга банка "Сич" по кредиту рефинансирования Нацбанка составляла 67,5 млн грн. При этом в НБУ отметили, что значительная часть суммы у акционеров банка была - на внебалансовом счете "Сичи" размещено 60,6 млн грн.

Среди банкиров есть мнение, что в ближайшее время могут быть признаны неплатёжеспособными ещё с десяток и более банков. Причина проблем общая: дорогое рефинансирование после повышения учетной ставки НБУ.