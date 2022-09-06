В Луцке судили пограничника, случайно подстрелившего своего коллегу из пистолета. Преступление он совершил по неосторожности, пострадавший военный выжил, поэтому пограничнику присудили только год служебного ограничения и уменьшили зарплату.

Об этом сообщает ZAXID.NET.

Как говорится в приговоре Луцкого районного суда, инцидент произошел после обеда 4 мая в селе Пища Ковельского района. Находясь возле местной остановки, младший инспектор пограничной службы вынул свой пистолет Макарова, направил его в сторону коллеги и случайно выстрелил.

Пограничник получил ранение живота: у него была прострелена печень. Действия мужчины квалифицировали по ч.1 ст. 414 УК (нарушение правил обращения с оружием), которое предусматривает максимум до трех лет заключения.

Допрошенный в суде обвиняемый полностью признал вину и просил строго не наказывать. Не настаивал на строгом наказании и пострадавший коллега. Отягчающих обстоятельств суд не нашел.

Судья признала его виновным и назначила год служебного ограничения. Это означает, что за это время его не могут повысить в звании или должности. Кроме того, этот год ему не зачислится в стаж, а из его зарплаты будут отчисляться 10% прибыли в доход государства. Также мужчина должен будет оплатить более 5 тыс. грн за экспертизу.

Приговор пока не вступил в законную силу, его можно обжаловать в апелляционном суде.

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