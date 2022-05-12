В одном из населённых пунктов у границы с Приднестровьем в Одесской области 73-летний местный житель выстрелил из ружья в полицейского, участвовавшего в контрдиверсионных мероприятиях. В ходе завязавшегося боя погибла его супруга.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД

Как сообщается, работники СБУ, Нацгвардии и Нацполиции проводили контрдиверсионные боевые мероприятия по выявлению людей, относящихся к "криминалитету РФ".

При отработке одного из адресов владелец дома, когда увидел приближение ко двору представителей спецслужб, выстрелил в полицейского из гладкоствольного охотничьего ружья.

В ходе задержания подозреваемого ранение получила его супруга. Женщина до прибытия медиков умерла от кровопотери, полицейского доставили в больницу и прооперировали. Мужчина нуждается в переливании крови.

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Война в Украине продолжается уже 78-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 77-го дня войны. ВСУ продолжили контрнаступать в Харьковской области, российские войска - вести наступление на Донбассе. В Мариуполе противник не прекращал попыток штурмовать "Азовсталь". В Минобороны Украины считают, что в ближайшие месяцы нужно ждать тяжелого периода. А советник главы МВД Виктор Андрусив заявил, что в ближайшее время россияне "будут шокированы" от места удара, который нанесут ВСУ.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 77-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.