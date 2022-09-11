Украинские адвокаты решили носить именные футболки и шевроны, чтобы идентифицировать себя во время следственных действий.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной ассоциации адвокатов.

В военное время это имеет смысл, потому что адвокаты работают не всегда в безопасных условиях и вместе с другими процессуальными лицами.

"Именно сейчас такая идентификация может помочь нашим коллегам. У кого-то написано НАБУ, ДБР, а у нас "Адвокат" и фамилия. То есть любое лицо может сразу идентифицировать тебя как адвоката. Но это не обязательство, личный выбор и желание каждого", – объясняют в пресс-службе.

Заказать такие футболки и нашивки можно будет через ассоциацию, а вырученные деньги пойдут на благотворительность.

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