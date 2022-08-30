Президент Владимир Зеленский наградил орденом оператора канала "Рада" Артема Весько, который ходил в футболке "вежливые люди".

Об этом пишет издание "Бабель".

В 2014 году, когда Весько работал в лисичанской телекомпании, он был замечен в футболке с надписью "вежливые люди" (так называли военных РФ действовавших в Крыму во время его аннексии - Ред.)

Президент наградил Весько за "значительные заслуги в укреплении украинской государственности, мужество и самоотверженность, весомый личный вклад в развитие различных сфер общественной жизни, отстаивание национальных интересов и добросовестное исполнение профессиональной обязанности".

Напомним, ранее "Страна" писала, что президент Владимир Зеленский раздал награды ко Дню независимости. В списках - журналисты, актеры "Квартала" и работники автопарка Офиса президента.

Позже Зеленский наградил государственными наградами иностранных граждан. Среди них - актеры Шон Пенн и Бен Стиллер, приезжавшие в Украину после начала войны, а также другие знаменитые иностранцы.

Тем временем война в Украине продолжается уже 188-й день. "Страна" следит за событиями 30 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 187-го дня войны. Главным событием дня стали сигналы по официальным каналам о контрнаступлении ВСУ в Херсонской области. О прорыве первой линии обороны россиян сначала сообщила опергруппировка "Каховка", позже информацию подтвердили в пресс-центре Сил обороны юга. А назначенные РФ "власти" Энергодара заявили, что в результате артиллерийского обстрела пробита крыша спецкорпуса Запорожской АЭС, в котором хранится ядерное топливо.

"Страна" подробно анализировала, что происходит на юге Украины и какая есть информация о контрнаступлении ВСУ.

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