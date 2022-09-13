Китайский беспилотный летательный аппарат на солнечных батареях "Циминсин-50" совершил свой первый испытательный полет.

Полет состоялся еще в начале сентября.

Аппарат взлетел с аэропорта города Юйлинь в провинции Шэньси на северо-западе Китая и приземлился обратно спустя 26 минут плавного полета.

"Циминсин-50" имеет два фюзеляжа, которые соединены крыльями, на них находятся солнечные батареи - единственный источник энергии беспилотника. Аппарат может оставаться в воздухе в течение длительного времени и выполнять много задач: разведку, мониторинг лесных пожаров, географическую съемку и картографирование.

Параллельно разработкой беспилотника на солнечных батареях, способного долго находиться в небе, занимаются и в США.

Ранее "Страна" сообщала, что компания ГП "Антонов" разрабатывала беспилотный авиационный комплекс "Горлица-1", который должен был стать аналогом турецкого Bayraktar TB2. Комплекс состоит из четырех БПЛА, наземной станции управления, а также средств обеспечения старта и посадки летательных аппаратов, их транспортировки и ремонта.

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