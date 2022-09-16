Вооруженный конфликт между Кыргызстаном и Таджикистаном, начавшийся утром, возобновился во второй половине дня.

Погранвойска Таджикистана сообщают, что армия Кыргызстана возобновила обстрел таджикских населенных пунктов на границе, несмотря на договоренность о прекращении огня.

Ситуация на участке границы характеризуется как "напряженная". Пограничники Кыргызстана утверждают, что таджикская сторона, в том числе ведет обстрел с применением "группового оружия".

Параллельно объявлено, что парламент Кыргызстана соберется на экстренное заседание сегодня вечером, причем не исключается введение военного положения в стране.

Напомним, утром в пятницу, 16 сентября, началось вооруженное противостояние на границе Таджикистана и Кыргызстана. Стороны обвиняют друг друга в эскалации и нарушении режима прекращения огня.

В мае 2021 года руководители госкомитетов национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии и Таджикистана Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов подписали договор о режиме прекращения огня на приграничной территории и отводе войск.