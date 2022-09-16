Утром в пятницу, 16 сентября, началось вооруженное противостояние на границе Таджикистана и Кыргызстана.

В сети публикуют многочисленные видео из зоны столкновений на границе.

Стороны обвиняют друг друга в эскалации и нарушении режима прекращения огня.

В результате конфликта на границе пострадал 31 гражданин Кыргызстана, данных о пострадавших с таджикской стороны пока нет.

На одном из видео над админзданием Кыргызстана поднимают флаг Таджикистана. Где именно снято это видео - не уточняется.

Напомним, в мае 2021 года руководители госкомитетов национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии и Таджикистана Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов подписали договор о режиме прекращения огня на приграничной территории и отводе войск.

Вместе с тем, в мае 2022 года Афганский информационный канал Afghanistan International сообщил о произошедших вооруженных столкновениях на афганско-таджикском участке границы.

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