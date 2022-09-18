На промышленной выставке IMTS в США был продемонстрирован индивидуальный комплект для полета на реактивной тяге.

Комплект представляет собой ранец для создания тяги и нарукавники для управления движения полетом. Разработано британской компанией Gravity, специализирующейся на инновационных разработках способов полета человека.

Об этом сообщается на сайте выставки.

Его испытал технолог и основатель Gravity Industries Ричард Браунинг.

Костюм оснащен пятью газотурбинными двигателями мощностью 1050 л. с. и создающими до 144 кг тяги в зависимости от условий.

Дальность полета - 5 км, а время — до четырех минут. Изобретение может развивать скорость до 80 км/ч и поднимать пилота вертикально на высоту до 3658 метров.

Ранее мы писали, что в 2020 году в Дубае (ОАЭ) насмерть разбился французский каскадер Винсент Реффет, летавший на реактивном ранце. Каскадеру было 36 лет, подробности его гибели не раскрываются. По факту случившегося проводится расследование.

Ему удалось установить мировой рекорд, поднявшись с реактивным ранцем в Дубае на высоту в 1,8 км.

Мы также рассказывали, что на реактивном ранце можно разогнаться до опасно высокой скорости - свыше 300 км в час.