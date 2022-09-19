Одна из крупнейших украинских сетей ресторанов Tarantino Family переходит под контроль немецкого бизнесмена, совладельца крафтовых заводов German Kraft Флориана Боллена. При этом, собственник Tarantino бизнесмен Дмитрий Федотенко вышел из числа совладельцев ресторанной сети.

В сеть Tarantino входят 58 ресторанов и 12 брендов, рестораны "Руккола", "Fabious", "Мураками", Villa Riviera, "La Fontana" и другие.

Флориан Боллен начнёт управлять операционной деятельностью сети Tarantino в Украине с 1 октября 2022 года.

Боллен также планирует открыть в Киеве несколько пивных с пивоварнями.

"Уровень ресторанной культуры в Украине невероятно высок. Начало работы в Киеве станет отличным подтверждением нашей веры в победу украинцев и хорошим примером для большего количества европейских инвесторов", - сообщил Флориан Боллен у себя на странице в Linkedln. Детали соглашения не разглашаются.

Основатель и совладелец сети Tarantino Family Дмитрий Федотенков в комментарии "Стране" подтвердил эту информацию, как и то, что вышел из собственников сети Tarantino.

Он также сообщил, что в ближайшее время намерен сосредоточить свои усилия на развитии сети ресторанов в Австрии, Германии и Великобритании, а сейчас работает над проектом открытия фаст-фудов в Украине - а точнее, речь идет об известной мировой сети бургерных.

"Ценовой сегмент - средний и ниже среднего, который имеет большие перспективы в Украине. Сейчас изучаем инфраструктуру, настраиваем логистику, исходя из новых военных реалий. Планируем уже весной следующего года открывать сеть бургерных по всем крупным городам Украины. А с Tarantino на этом этапе пришло время попрощаться", - сообщил "Стране" Дмитрий Федотенков.

Ранее мы писали, что известный киевский ресторатор Дмитрий Заходякин (совладелец сети "Хлебный", Agatha, Holy Burger) объявил о закрытии из-за войны с Россией одного из самых популярных своих заведений - ресторана "Редкая птица".

Также "Страна" опросила ключевых игроков рынка ресторанного бизнеса в Украине, чтобы понять, как заведения пытаются выжить во время войны, и что их ждет после.