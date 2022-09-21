В Покровском районе Донецкой области войска РФ нанесли удар по Курахово, попадание пришлось по дому. В результате обстрела ранены 12 человек, в том числе - двое детей.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграм-канале.

По словам Кириленко, под завалами дома в Курахово может находиться еще один человек. Идет спасательная операция ГСЧС.

По Бахмуту и Северску также била российская авиация, последствия уточняются.

Утром в Торецке артиллерией повреждено админздание, никто из гражданских не пострадал.

По его словам, обстрелы области идут по всей Донецкой области - от границы Луганской до границы Запорожской областей.

Напомним, ранее РФ нанесла ракетный удар по центру Запорожья, разрушен инфраструктурный объект.

Война в Украине продолжается уже 210-й день. "Страна" следит за происходящим 21 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 209-го дня войны. На захваченных территориях Украины назначенные Россией "власти" заявили о проведении "референдумов" о вхождении в состав РФ с 23 по 27 сентября. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что аннексия территорий "позволяет использовать все силы самозащиты", что многие поняли как угрозу применения ядерного оружия. Параллельно Госдума приняла законы, ужесточающие ответственность за срыв мобилизации. В Офисе президента ответили, что продолжат военную операцию по изгнанию россиян из Украины.

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Более подробно о том, может ли последовать за "референдумами" мобилизация в РФ или ядерный ультиматум, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".