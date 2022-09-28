В среду, 28 сентября, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 7668-д, возвращающий акцизы на топливо.

Об свидетельствует информация, обнародована на сайте украинского парламента.

Если его завтра, 29 сентября, опубликуют, то акцизы вернутся уже с 30 сентября.

Напомним, 21 сентября парламент принял в целом законопроект №7668-д, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс по акцизному сбору на бензин, дизель и автомобильный газ. Акцизы на бензин, дизель и биотопливо составят 100 евро за 1000 литров. На газ - 52 евро за 1000 литров, плюс НДС - 7%. До этого акциз на все виды автомобильного топлива был нулевым (его обнулили еще в начале войны, что тогда помогло сдержать взрывной рост цен на заправках).

О том, что сейчас происходит на топливном рынке и чего ждать по ценам, "Страна" писала в отдельном материале.

Также "Страна" сообщала, что из-за угрозы повторения топливного кризиса премьер-министр Денис Шмыгаль рекомендовал украинцам переходить на электротранспорт. По его словам, "электромобили могут завозиться в Украину без ограничений и без каких-либо платежей, уплат налогов".