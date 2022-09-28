В Иркутском зоосаду самка муфлона по имени Надя родила детеныша. Однако кто стал отцом малыша, сотрудники зоопарка точно не знают.

Об этом сообщила пресс-служба зоосада во "ВКонтакте".

"Неделю назад у нашей самочки муфлона по имени Надя родился детеныш. Она уже несколько лет живет в вольере с горным козлом, потомства эти животные никогда не приносили. Хотя они относятся к разным видам, их скрещивание возможно. Этой весной в вольер к паре мы временно подсадили обычного домашнего барана. Скорее всего, отцом малыша стал он. Но пока точно утверждать это мы не можем", - сказано в записи.

Сейчас детеныш питается исключительно молоком матери и всюду следует за ней. Он пытается жевать сено, но пока еще не научился его есть. Также в вольере находятся сибирский горный козел и две домашние козы. Взрослые особи хорошо относятся к малышу и не обижают его, заверили в зоосаду.

Муфлон - это дикое животное из рода баранов, ближайший родственник домашней овцы. Он селится в горных местностях. Селекционеры скрещивают муфлонов с домашними овцами для улучшения качеств породы.

Ранее "Страна" рассказывала, что в зоопарке Берлина родились редкие суматранские тигрята.

Также мы писали, что в Киевском зоопарке у яков родился детеныш.