Российский концерн "Калашников" увеличил объемы выпуска стрелкового оружия на 40% в 2022 году.

Об этом говорится в заявлении компании.

Текущий план выпуска стрелкового оружия на предприятии стал рекордным за последние 20 лет.

Однако, как утверждают в концерне, произошло это не за счёт увеличения поставок российской армии, которая воюет сейчас в Украине, а за счёт "экспортных контрактов на поставку продукции военного назначения и роста экспорта гражданского оружия".

В заявлении говорится, что "производственные мощности концерна в этом году загружены достаточно интенсивно".

Ранее мы писали, что концерн "Калашников" доработал автомат АК-12 после применения на войне в Украине. Теперь модифицированный АК-12 имеет калибр 5,45 мм, а также обладает повышенной точностью и кучностью стрельбы. Кроме того, автомат имеет несколько планок Пикатинни для установки дополнительного оборудования: прицелов, передней рукояти, фонаря, лазерного целеуказателя.

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