Сборная Украины сразится с Италией и Англией за выход на Евро-2024. Результаты жеребьевки
Сборная Украины по футболу сразится с Италией и Англией за путевку на чемпионат Европы-2024.
Жеребьевка в квалификационные группы состоялась в немецком Франкфурте и транслировалась в Ютубе.
По ее результатам Украина попала в, пожалуй, самую тяжелую группу C, где будет конкурировать за выход в турнир со сборными Италии, Англии, Северной Македонии и Мальты.
Из каждой группы выйдет по две команды.
Первые матчи состоятся в конце марта 2023 года, календаря матчей пока нет.
Состав всех групп квалификации к Евро-2024:
Группа A: Испания, Шотландия, Норвегия, Грузия, Кипр.
Группа B: Нидерланды, Франция, Ирландия, Греция, Гибралтар.
Группа C: Италия, Англия, Украина, Северная Македония, Мальта.
Группа D: Хорватия, Уэльс, Армения, Турция, Латвия.
Группа E: Польша, Чехия, Албания, Фареры, Молдова
Группа F: Бельгия, Австрия, Швеция, Азербайджан, Эстония
Группа G: Венгрия, Сербия, Черногория, Болгария, Литва
Группа H: Дания, Финляндия, Словения, Казахстан, Северная Ирландия, Сан-Марино
Группа I: Швейцария, Израиль, Румыния, Косово, Беларусь, Андорра
Группа J: Португалия, Босния и Герцеговина, Исландия, Люксембург, Словакия, Лихтенштейн
Отметим, что сборную России по футболу не допустили к матчам отбора на Евро-2024.