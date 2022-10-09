Сборная Украины по футболу сразится с Италией и Англией за путевку на чемпионат Европы-2024.

Жеребьевка в квалификационные группы состоялась в немецком Франкфурте и транслировалась в Ютубе.

По ее результатам Украина попала в, пожалуй, самую тяжелую группу C, где будет конкурировать за выход в турнир со сборными Италии, Англии, Северной Македонии и Мальты.

Из каждой группы выйдет по две команды.

Первые матчи состоятся в конце марта 2023 года, календаря матчей пока нет.

Состав всех групп квалификации к Евро-2024:

Группа A: Испания, Шотландия, Норвегия, Грузия, Кипр.

Группа B: Нидерланды, Франция, Ирландия, Греция, Гибралтар.

Группа C: Италия, Англия, Украина, Северная Македония, Мальта.

Группа D: Хорватия, Уэльс, Армения, Турция, Латвия.

Группа E: Польша, Чехия, Албания, Фареры, Молдова

Группа F: Бельгия, Австрия, Швеция, Азербайджан, Эстония

Группа G: Венгрия, Сербия, Черногория, Болгария, Литва

Группа H: Дания, Финляндия, Словения, Казахстан, Северная Ирландия, Сан-Марино

Группа I: Швейцария, Израиль, Румыния, Косово, Беларусь, Андорра

Группа J: Португалия, Босния и Герцеговина, Исландия, Люксембург, Словакия, Лихтенштейн

Отметим, что сборную России по футболу не допустили к матчам отбора на Евро-2024.