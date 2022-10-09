Нидерландский автогонщик из команды Red Bull Макс Ферстаппен досрочно выиграл чемпионат мира по автогонкам в классе Формула-1.

Он уверенно победил на этапе Королевских автогонок в японской Сузуке и стал недосягаемым для остальных претендентов.

Это второе его чемпионство подряд.

Гонка прошла в дождливых условиях и вскоре после старта была приостановлена из-за нескольких аварий. В итоге пилоты проехали только 28 кругов из запланированных 53, однако руководство гонки решило начислить полные очки, мотивируя это тем, что в Сузуке гонка закончилась в боевом режиме.

В итоге победил Ферстаппен, на втором месте оказался Серхио Перес (+27.066), на третьем - Шарль Леклер (+31.763), который на финальных метрах дистанции срезал шикану, получил 5-секундный штраф и откатился на третье место.

Леклер дал понять, что сознательно пошел на такой риск.

"Думаю, Макс в любом случае взял бы титул в этом году. Вопрос был лишь в том, когда это случится. Так что еще до Гран-при Японии мы сосредоточились на том, чтобы он победил с менее разгромным счетом, и на том, чтобы в следующем году все было для него сложнее", - сказал Леклер после гонки.

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