В Киеве 11 октября вновь заработал McDonald’s, который вчера был закрыт из-за обстрелов и угрозы новых атак. К заведениям сегодня выстроились очереди.

Например, в Макдональдсе возле метро "Площадь Льва Толстого" хвост очереди растянулся на улицу.

Очередь в Макдональдс в Киеве после обстрелов 10 октября

Напомним, 9 октября в Киеве открылось еще три "Макдональдса" по адресам: Боричев спуск, 10-а (ст.метро "Почтовая площадь"); проспект Бажана 8 (ст. метро "Осокорки"); улица Гната Хоткевича, 1-в (ТРК "Проспект"). Таким образом, сейчас в Киеве работает уже 15 ресторанов "Макдональдс".

Напомним, из-за большого наплыва посетителей в McDonald’s пускают ограниченное количество людей.

Цены на еду у McDonald’s значительно выросли. Так, за Биг Мак придется заплатить 92 грн, а за гамбургер – 45 грн. Выросла и цена чизбургерга - до 24 февраля он стоил 32 грн, сейчас – 52 грн. Также подорожал картофель фри - средний стоит 48 грн.

На период воздушной тревоги ресторан будет закрываться. Работает McDonald’s с 9:00 до 21:00. Исключением могут быть рестораны в торговых центрах, где график будет согласован с самими ТЦ. Там также все заведения будут закрываться во время воздушной тревоги.

В первые дни после открытия "Макдональдса" в Киеве наблюдались огромные пробки.

Также "Страна" публиковала фото и видео первых часов работы открывшегося для посетителей киевского McDonald's.