Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный поздравил украинских военнослужащих с Днем защитников и защитниц.

Поздравление Залужный обнародовал в Фейсбуке, также он опубликовал поздравительное видео.

"Зима 22-го уже часть мировой истории. Мы выдержали мощный вражеский удар. Показали, что значит быть украинцем, иметь смелость бороться за свою свободу.

В жестоких боях, под стальным дождем российских снарядов, мы держались за каждый клочок своей земли. Остановили вражеское нашествие и похоронили миф о непобедимости российской армии", - написал Залужный.

Он также добавил, что победное продвижение украинской армии "никто и ничто не остановит". "А теперь мы возвращаем свое", - добавил Главком ВСУ.

Напомним, утром Владимир Зеленский поздравил с Днем защитника и защитниц Украины.

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