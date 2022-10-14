Президент Украины Владимир Зеленский 14 октября провёл телефонный разговор с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

Об этом он сообщил в Twitter.

"Поговорили о ситуации на поле боя, оборонных потребностях Украины, дальнейшей евроатлантической интеграции. Принял поздравления с Днем защитников и защитниц", - написал Зеленский.

Напомним, Литва передала Украине отремонтированные гаубицы Panzerhaubitze 2000. Отмечается, что САУ уже возвращаются на поле боя. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас не уточнил, каким образом была повреждена артиллерия и сколько единиц отремонтировали.

Тем временем война в Украине продолжается уже 233-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 14 октября в обновляемом онлайне.

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